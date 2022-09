Martin Mac Aura XIP￼

Le projecteur le plus connu de Martin fait en effet son grand retour, dans une nouvelle itération pensée pour l’extérieur, mais pas seulement. D’une taille modeste, située entre un Mac Aura et son grand frère PXL, on reconnaît comme toujours du premier coup d’œil une machine Martin. En regardant d’un peu de plus près, on peut voir des détails qui changent, comme les poignées très pratiques dans la tête et sur le corps, des omégas sous la machine et une jupe en caoutchouc dans le chemin du zoom pour garantir une certification IP44 au projecteur sans devoir en passer par une vitre inesthétique. Comme à l’habitude désormais chez Martin, connectiques et écran sont situés du même côté. Même son poids est contenu, tout juste sous la barre des 9 kg.

Il était temps que Martin propose une version revisitée de son best-seller, et la marque en a profité pour ajouter plus d’options sur tous les plans. En commençant par un changement de source vers sept LEDs de 60 W, pour plus de luminosité, pilotables LED par LED dans la console ou par le biais du logiciel maison P3, avec toujours la possibilité de prendre la main sur les LEDs depuis l’un ou l’autre. Mais l’effet waouh vient du Aura revisité, pour plus de luxs déjà, avec des LEDs de 4 W, et surtout une répartition originale en « pétales » autour des LEDs principales. Cet effet Aura est lui aussi matriçable, et toutes les LEDs disposent de nombreuses macros à vitesse réglable pour ceux qui voudraient un contrôle simplifié mais des effets réglables. Enfin, la machine bénéficie d’une certification IP44 permettant de la laisser en extérieur plusieurs semaines d’affilée, tout en gardant un poids contenu et une esthétique très proche d’un wash classique.