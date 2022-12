OSRAM cède Claypaky à ARRI

Claypaky, créée en 1976 et acquise par OSRAM en 2014, dont le siège social se situe à Seriate, en Italie, est un fournisseur et une marque de référence sur le marché international de l’éclairage professionnel du spectacle.

ARRI AG, dont le siège social se trouve à Munich, en Allemagne, est un concepteur et fabricant de systèmes de caméras et d’éclairage et de solutions spécialisé pour le cinéma et le broadcast, avec un réseau international de distribution et de service.

« L’acquisition de Claypaky est un investissement stratégique à long terme dans notre activité d’éclairage », a déclaré le Dr Matthias Erb, PDG d’ARRI. « Claypaky bénéficie d’une reconnaissance de premier ordre sur le marché de l’éclairage tandis qu’ARRI est reconnu comme un fabricant d’éclairage professionnel dans l’industrie du cinéma et du broadcast. Cette position des deux marques en fait des partenaires idéaux pouvant développer davantage leurs activités respectives sous une société mère unifiée. »

Dr Wilhelm Nehring, EVP Business Unit Digital chez ams OSRAM, a déclaré : « ARRI AG est une maison idéale pour l’équipe de Claypaky, à Seriate et dans le monde entier. L’empreinte mondiale d’ARRI, ses solides antécédents technologiques et sa compréhension du marché offrent une perspective à long terme très attrayante pour Claypaky et ses clients. »

« Nous sommes très heureux de rejoindre la famille ARRI. Les deux sociétés réputées dans leur domaine, partagent une connaissance approfondie du marché, une capacité d’innovation et une compréhension des clients. C’est un riche héritage et une passion inconditionnelle pour la technologie et l’innovation dans une industrie professionnelle fascinante. Avec ARRI, nous continuerons de concrétiser notre vision : créer les meilleurs équipements et solutions d’éclairage de leur catégorie et proposer des produits de référence à une clientèle encore plus large », a déclaré Marcus Graser, directeur général de Claypaky.

Avec cet accord, ams OSRAM met en œuvre la dernière cession que la société souhaitait réaliser suite à l’acquisition d’OSRAM. ams OSRAM continuera de se concentrer sur l’activité des semi-conducteurs haute technologie, et de lampes automobiles. Il s’agit d’une étape supplémentaire vers un développement des domaines technologiques de l’éclairage notamment, et de l’abandon d’autres activités qui ne sont plus au cœur de la stratégie de l’entreprise.

Pour plus d’informations sur ARRI AG, rendez-vous sur www.arri.com

Pour plus d’informations sur ams OSRAM, rendez-vous sur www.ams-osram.com

Pour plus d’informations sur Claypaky, rendez-vous sur www.claypaky.com

Légende photo © ams Osram : Dr Matthias Erb, PDG d’ARRI et Marcus Graser, directeur général de Claypaky. ■