L’Ovation CYC 3 FC de CHAUVET Professional est un éclairage de cyclo mesurant 1197 x 160 x 110 mm, ce qui le rend presque trois fois plus long que l’Ovation CYC 1 FC (410 x 160 x 110 mm). Cela permet non seulement de réduire l’empreinte du projecteur sur scène, mais aussi de gagner du temps lors de l’installation et du démontage.

Avec 180 LED RGBAL, l’Ovation CYC 3 FC offre un spectre complet de couleurs. On retrouve dans sa roue de couleurs virtuelle les palettes de gélatine connues des professionnels, et des présets de températures de couleurs (de 2 800 à 6 500 K). Son IRC va de 90 à 3 200 K.

L’Ovation CYC 3 FC peut parfaitement suivre ou précéder l’Ovation CYC 1 FC. Ces deux formats discrets occupent intelligemment l’espace au sol.

Le pied intégré à la face inférieure du projecteur et son volet coupe-flux réglables facilitent l’orientation de l’ensemble. Pour ce qui est des optiques, son angle de faisceau asymétrique horizontal atteint les 111,4° (pour un faisceau vertical de 76,7°). Positionné en nez de scène, il diffuse des accents de lumière sur les visages et les éléments de décor.

Parmi les autres caractéristiques importantes, on retrouve trois sections de pixels indépendantes ainsi qu’un dimmer 16 bits du gradateur principal et des couleurs individuelles. A cela viennent s’ajouter une fonction RDM et un PWM ajustable. Refroidit par convection, l’Ovation CYC 3 FC n’émet aucun bruit de ventilation. Il conviendra aux spectacles et captations qui nécessitent un fonctionnement silencieux. ■