Romuald Carthery rejoint les équipes de Robe Lighting France ￼

Robe lighting France annonce l’arrivée de Romuald Carthery au sein de la société en tant que responsable régional. Avec plus de 15 ans d’expérience à son actif et une excellente connaissance du métier et de l’éclairage scénique, Romuald prend en charge le développement de la marque sur le secteur Nord et Grand Est de la France.

Très fier d’avoir rejoint l’équipe et d’ores-et-déjà opérationnel sur le terrain, Romuald nous précise : « C’est avec joie que j’intègre une société aussi passionnée et passionnante que Robe lighting ! Ajouter mon savoir-faire avec toutes les connaissances que j’ai déjà du métier va être un nouveau challenge, un défi personnel que je tiens à relever ! ».

Un recrutement au sein de Robe lighting France qui confirme la dynamique d’évolution de la filiale qui ne cesse de se développer sur le territoire depuis sa création en 2015. Bruno Garros, directeur général de la société nous confirme : « Nous sommes ravis d’accueillir Romuald dont le profil et la personnalité sont en parfaite adéquation avec notre équipe et l’ADN de la société. Son arrivée va nous permettre de renforcer encore plus la présence de la marque sur le marché français et d’accompagner au mieux nos clients comme futurs clients dans leurs projets. ».

Romuald Carthery est joignable au 06.09.37.25.66 et par e-mail à l’adresse suivante : romuald.carthery@robelighting.fr ■