Série MG7S Cube de YES TECH

Yes Tech a fourni des services d’application d’affichage professionnels pour la Coupe du monde du Qatar, le sommet du G20 en Indonésie, les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, l’exposition universelle de Dubaï et d’autres événements majeurs dans le monde. Retrouvez Yes TecH au Sign Expo 2023, au National Association of Broadcasters Show, et au Prolight + Sound 2023.

www.yes-led.com/product-56-mg7s-cube.html ■