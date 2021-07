Showtec Phantom 12R Hybrid

Le Phantom 12R Hybrid est une lyre polyvalente de 300 watts qui produit une lumière de 8600 lumens. Il est équipé d’un zoom motorisé capable de créer un angle de faisceau allant de 2,2° à 48,8°, de fonctions de mise au point, de frost et de stroboscope. Deux prismes à huit et 24 facettes qui se superposent peuvent être utilisés en même temps. Grâce au zoom et/ou prisme motorisé, à la roue de gobo en métal avec 17 gobos fixes et la deuxième roue de gobo avec huit gobos en verre rotatifs + 1 open, il permet aussi des effets morphing. La roue à 12 couleurs dichroïques (plus le blanc) permet d’obtenir des couleurs vives. Utilisable en 14 ou 18 canaux DMX, il est aussi contrôlable manuellement. Compact, il mesure 55 x 32 x 22 cm pour une masse de 16 kg, et peut être suspendu avec des supports Quicklock. Le module W-DMX en option (module externe, vendu séparément) permet d’éliminer les enchevêtrements de câbles sur votre truss et d’éviter les longs câbles dans les grands espaces. ■