Showtec Spot Phantom 250

Highlite International complète sa gamme professionnelle et haut de gamme Phantom de Showtec avec le Phantom 250 Spot, une lyre LED de 250 Watts, venant enrichir la série. Elle est équipée de six gobos en métal et d’un gobo en verre birotatif et un open. Ses deux prismes (un linéaire à cinq facettes et un circulaire à six facettes) et ses deux filtres Frosts qui se situent sur une seule roue, sont commandés par un canal DMX. Deux roues à sept couleurs (plus le blanc) sont aussi intégrées. La deuxième roue est dotée de trois filtres de correction, à savoir CTB (Colour Temperature Blue), CTO (Colour Temperature Orange) et ½ CTO, ce qui veut dire que chaque couleur peut se décliner en trois teintes. Le zoom motorisé et la fonction de mise au point permettent de faire varier le faisceau sur un intervalle allant du faisceau net et précis au faisceau large et diffus. L’effet Wash, la commande manuelle et DMX, le module W-DMX en option et les supports Quicklock viennent compléter les fonctionnalités. Le Phantom 250 reste compact avec ses 35 x 22 x 51 cm et une masse de 18 Kg, il peut être suspendu, et est conçu pour les spectacles en intérieur ou autres lieux fermés. ■