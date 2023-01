Solutions d’éclairage Clay Paky à l’ISE

Le MINI-B SPOT complète parfaitement les Claypaky Mini-B et Mini-B Aqua, et possède des fonctionnalités innovantes. La source lumineuse est basée sur un moteur LED blanc de 70W, capable de délivrer 4300 Lumen avec une consommation électrique de 150W. Claypaky a également développé une unité optique propriétaire qui optimise l’intensité lumineuse et le rendement lumineux. Mini-B Spot est idéal pour les marchés de l’installation et des navires de croisière, où de petits projecteurs polyvalents très lumineux sont recherchés.