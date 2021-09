Starway Modena, projecteur automatique à LED

Modena est une lyre wash équipée de sept LEDs 40W RGBB pour une palette de couleurs encore plus étendue. Elle dispose d’un zoom de 4,35 à 55°, de trois modes de refroidissement, est Flicker Free, et promet puissance et rapidité. Ses sept LEDs peuvent être gérées indépendamment (pixel par pixel) pour générer des motifs, aussi bien grâce aux programmes internes qu’en gestion externe DMX, Art-Net ou Kling-Net.

Pour voir la vidéo de présentation, cliquez sur ce lien : https://youtu.be/XjCDL2x3Luw

Et rendez-vous sur https://www.star-way.com/modena ■