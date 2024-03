Martin ERA 700 Performance IP

ERA 700 Performance IP est IP66 et prend en charge les protocoles Art-Net et sACN. Il s’intégrera dans les designs existants et propose des fonctionnalités de sécurité assurant un fonctionnement ininterrompu et une transmission continue des données. Avec un flux lumineux de 26 000 lumens, il intègre un boîtier anti-effraction, assurant une protection contre l’accès non autorisé à l’alimentation et aux connectiques. Cela en fait un outil fiable pour de nombreuses applications. Il est doté d’un mélange de couleurs CMJC, de deux roues de gobos, deux prismes, deux frosts, des gobos, d’une roue d’animation et d’un système complet de couteaux offrant une boîte à outils complète aux concepteurs lumière.