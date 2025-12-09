Les modèles Maverick Force X Profile et Spot de Chauvet Professional offrent des caractéristiques techniques adaptées aux besoins du broadcast, de l’événementiel et des installations fixes. Le Profile fournit 18 963 lm et dispose d’un module de cadrage rotatif à quatre couteaux, tandis que le Spot produit 17 325 lm dans un format plus léger. Les deux modèles proposent un zoom étendu, un mélange CMJ, un dimming 6 bits et divers effets lumineux. Ces appareils sont conçus pour s’intégrer facilement dans différents types d’installations, qu’il s’agisse de scènes temporaires ou d’espaces permanents. Leur configuration et leur contrôle permettent plus de précision dans la gestion de la lumière et des ambiances