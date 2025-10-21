Pegasus Studios est un espace d’enregistrement situé à Royan (17), d’une superficie de 300 m² incluant hébergement équipé (cuisine, salle de bains, couchage) et parking privé. Le Live Room est conçu avec une insonorisation professionnelle, une grande hauteur sous plafond et un parquet en chêne massif. Le Control Room (30 m²) intègre une console API 1608 II sur mesure de 32 canaux et des périphériques adaptés au travail hybride, incluant Pro Tools. Cinq salles supplémentaires permettent l’enregistrement simultané de différentes sources, telles que voix et amplificateurs. Le studio met également à disposition un parc de backline.
