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PMR 60T RCF

5 Avr 2026 | News Son

26 SONO MAGAZINE NEWS RCF PMR60T

Le PMR 60T est un haut-parleur pendant deux voies destiné à des applications de diffusion sonore. Il développe une puissance de 80 W RMS pour un niveau de pression acoustique maximal de 114 dB SPL. Il intègre un woofer de 6,5’’ et un tweeter à dôme néodyme en configuration coaxiale, couvrant une bande de fréquences de 70 Hz à 20 kHz avec une couverture conique de 130°. Le boîtier est réalisé en matériau auto-extinguible et équipé d’une grille magnétique en acier. Un transformateur intégré permet une utilisation sur lignes 70/100 V. La connexion s’effectue via un bornier Euroblock quatre pôles. Le haut-parleur est fourni avec un câble de suspension de 5 m et est disponible en noir ou en blanc.

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