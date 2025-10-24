RCF X 08 est une enceinte passive deux voies pensée pour les installations fixes. Son woofer 8’’ néodyme et son moteur 1,75’’ assurent une restitution claire et équilibrée, avec un SPL max de 128 dB et une couverture constante de 100° x 100°. Son coffret en polyuréthane haute densité, associé à une grille aluminium traitée hydrofuge, garantit une protection optimale contre la poussière et la pluie, certifiée IP55.

Livrée avec son support horizontal (accessoire vertical disponible), elle s’adapte à de nombreuses applications : stades, piscines, clubs ou restaurants en extérieur. Avec ses 400 W RMS et son poids contenu de 11 kg, la X 08 combine intelligibilité, fiabilité et intégration discrète, et vient compléter la série X.