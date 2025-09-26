Ce récepteur sans fil ultra-modulaire est capable de gérer simultanément jusqu’à 16 canaux Axient Digital ou 24 canaux ULX-D via des licences activables à distance via ShureCloud. Compatible avec ces deux protocoles, l’ANX4 couvre une large gamme de fréquences allant de 174 MHz à 2 GHz. Il est équipé de deux paires d’antennes réglables, ainsi que d’une connectique complète comprenant Ethernet et Dante/AES67, facilitant son intégration dans des infrastructures audio réseau modernes. Son écran couleur de 6,6’’ offre une interface simple pour une configuration rapide et un contrôle précis des paramètres. Adapté aux productions exigeantes, l’ANX4 sera disponible à l’automne.