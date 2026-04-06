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Shure SLX-D+

6 Avr 2026 | News Son

27 sonomag news shure SLX D Plus

Le SLX-D+ est un système de microphone sans fil conçu pour les applications live et audiovisuelles. Il permet un pilotage à distance via Bluetooth et une intégration avec Wireless Workbench Mobile. Il intègre la technologie ShowLink Ease pour une communication bidirectionnelle en temps réel. Le système gère automatiquement les interférences et inclut une réduction numérique du larsen (DFR) pour un signal clair.

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