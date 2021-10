25 Octobre : découverte des consoles de mixage SSL System T

Ingénieurs du son, techniciens audio, acteurs du Broadcast et du Live, prestataires et intégrateurs, Algam Entreprises vous donne rendez-vous, le lundi 25 octobre, afin de vous présenter la gamme de consoles System T. Des spécialistes SSL échangeront avec vous sur les fonctionnalités des consoles S300 et S500 ainsi que leur exploitation dans l’univers du Broadcast et du Live.

Au programme :

Introduction générale Les principes de fonctionnement Les environnements de travail Le transport audio numérique avec Dante

En présentiel ou à distance

Deux sessions au choix vous sont proposées : de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00.

Il est possible de participer à cet événement en présentiel (dans nos locaux parisiens – places limitées) ou à distance via Zoom.

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien :

https://www.algam-entreprises.com/news/%5bAtelier-SSL%5d-Introduction-aux-System-T-n8567/ ■