AED Demo Days

AED France vous invite à rejoindre leurs Demo Days.

L’événement se tiendra à Toulouse le 28 et 29 mars et à Avignon le 04 et 05 avril.

Vous aurez l’opportunité de (re)découvrir les marques AED Audio, Next Truss, Luxibel, Redot et bien d’autres ainsi que les dernières nouveautés de AED !

Lors de ces journées, vous rencontrerez également une équipe de spécialistes qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider à trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Au programme : des démos, de la restauration, des boissons, un bar à bières belges et des cadeaux pour tous les participants.

Pour participer, veuillez-vous inscrire via les liens ci-dessous :

– Évènement de Toulouse 28 et 29 mars :

https://www.aedgroup.com/en/events/demo-days-aed-france-toulouse

– Événement d’Avignon 04 et 05 avril :

https://www.aedgroup.com/en/events/demo-days-aed-france-avignon

L’équipe AED France se réjouit de vous accueillir ! ■