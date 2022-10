Arbiter distribue Dynaudio

CSI audiovisuel annonce l’arrivée de Dynaudio au sein du catalogue Arbiter. Cette marque Européenne conçoit et fabrique au Danemark des enceintes de monitoring de référence, et est l’un des premiers producteurs d’enceintes haut de gamme créées par des mélomanes pour le grand public, le studio professionnel ou pour les véhicules.

Fondée en 1977 à Skanderborg, au Danemark, Dynaudio a plus de 40 ans d’expérience dans la production d’enceintes haut de gamme. Fin 2014, Goertek Inc., développeur et fabricant de lunettes 3D, producteur de microphones, d’écrans plats et de micro haut-parleurs/transducteurs a acquis la majorité des actions de Dynaudio. Goertek Inc. est le fournisseur OEM des principales marques dans les catégories des smartphones et des jeux et peut contribuer au développement de Dynaudio à la fois sur le plan technologique et sur le développement de nouveaux marchés, ajoutant de l’expérience en ingénierie dans les technologies électroniques et sans fil, afin d’accélérer le développement des produits. ■