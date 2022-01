Audio-Technica ATND1061DAN

Audio-Technica annonce la sortie de l’ATND1061DAN, un microphone de plafond à faisceau dynamique conçu pour les salles de conférence et espaces de réunion. Compatible Dante, il dispose de six canaux de sortie individuels, permettant jusqu’à 32 Zones de captation personnalisables. Chaque zone de captation permet de définir des espaces bien délimités afin d’assurer la captation des participants selon leur degré de priorité, sans oublier que des zones d’exclusion peuvent être déterminées dans le logiciel DMM afin d’atténuer les sources de bruit comme les climatiseurs.

Le canal de sortie 1 peut être associé à 16 Zones de Couverture définies par l’utilisateur, au sein desquelles un participant à la réunion peut se déplacer et/ou rester assis tout en parlant. Le faisceau le détectera et dirigera la captation vers la voix du participant, tout en réduisant les bruits de la pièce. Une seule des 16 Zones de Couverture peut être active à la fois, le microphone sélectionnant automatiquement la zone dont l’activité vocale est la plus forte. L’algorithme propriétaire de discrimination Voix/Bruit (VAD) permet au micro de faire la différence entre une voix et les bruits indésirables.

L’application conviviale Digital Microphone Manager, permet de définir la pièce, créer les zones de captation, d’exclusion et de suivi dynamique, et régler les paramètres audio. Pour les installations sans périphérique externe de traitement du signal, l’ATND1061DAN embarque un DSP, incluant des fonctions de mixage automatique, d’annulation d’écho acoustique (AEC), de réduction de bruit, de contrôle de gain automatique (AGC) ou bien encore des EQ 4 bandes.

Compatible Dante, l’ATND1061DAN dispose de deux ports réseau, pour pouvoir s’adapter au mode de fonctionnement choisi : Single-Switch-Redundant. Il peut être encastré, monté en surface, ou bien encore suspendu à un support Vesa, s’adaptant ainsi aux espaces avec plafond, faux-plafond (conforme UL 2043) ou simple structure ouverte. L’ensemble des accessoires de montage est fourni : tringlerie, supports, passe-câble, visserie, cache de protection/finition, connecteurs et élingue de sécurité.

L’ATND1061DAN sera disponible fin février – début mars 2022. ■