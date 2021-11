Le système sans fil Audio-Technica série 3000 Numérique, est une évolution de la Série 3000 UHF originelle, pour compléter l’offre sans fil de la société.

Il fonctionne en 24 bits/48 kHz, offre une largeur de bande de 60 MHz, bénéficie d’une large plage dynamique de 120dB, et est doté de sorties audio analogiques symétriques avec une latence d’à peine 2,5 ms.

Compatible DanteTM, le récepteur Série 3000 Numérique s’intègre facilement dans n’importe quel écosystème audio DanteTM. Une simple paire d’antennes peut alimenter en cascade jusqu’à cinq récepteurs double ATW-DR3120DAN. Le logiciel de gestion Wireless Manager permet de contrôler directement le système pour déployer vos fréquences, surveiller l’état de charge des émetteurs ou bien encore visualiser les informations de connexion.

Côté réseau, la Série 3000 Numérique peut notamment être contrôlée via IP par des tablettes comme celles d’AMXTM ou CrestronTM.

Grâce à une clé de chiffrement à quatre chiffres pour le code PIN, seuls le microphone et le récepteur sélectionnés peuvent inter-communiquer, et un cryptage AES-256 (Advanced Encryption Standard) protège les signaux audio de toute fuite ou écoute non autorisée.

L’émetteur main ATW-DT3102 est doté d’un filetage standard afin de pouvoir utiliser les capsules de microphone interchangeables d’Audio-Technica, y compris celles de notre gamme vedette Artist Elite, ainsi que tout autre capsule compatible.

L’émetteur de poche ATW-DT3101 est équipé d’un connecteur verrouillable quatre broches et dispose d’un filtre passe-haut 80 Hz, 120 Hz ou 160 Hz.

Chacun de ces émetteurs possède un bouton multifonction à accès direct, afin notamment de pouvoir basculer instantanément sur une fréquence de secours en cas d’interférences, pour garantir une transmission sans interruption. ■