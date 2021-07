Bientôt VEXO

La série d’enceintes 2 voies VEXO d’Audac comprendra trois modèles (10, 12 ou 15″) et sera disponible à l’automne prochain, en version active et passive : Le transducteur basse fréquence est associé à un pilote de compression à bobine mobile et un DSP avancé, permettant des niveaux de pression acoustique élevés avec une couverture de 90 ° x 70°.

L’interface réseau audio ANI44XT Dante en option dans la version active permet d’intégrer la série VEXO dans un réseau AV compatible Dante, de même que l’utilisation d’un transformateur de ligne 70 V/100 V (en option) lui ouvre les portes de applications à faible impédance, mais également à l’intégration dans les installations 70 V ou 100 V. ■