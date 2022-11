Blaze Powerzone 504 récompensé

Sur le stand 5 du salon Haussmann des JTSE, vous retrouverez BLAZE pour un training complet sur la marque et ses produits. Sur toute la durée du salon, venez découvrir les différentes gammes, du PowerZone 252 au PowerZone Connect 3004 en passant par la télécommande murale Wall S1, et vous exercer sur le logiciel PowerZone control. La marque BLAZE n’aura plus de secret pour vous ! ■