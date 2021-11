Flux:: Immersive : dernière version d’Elixir ainsi qu’un bundle spécial mixage immersif

Ce bundle Immersive Essentials offre trois outils de traitement pour le mixage et la production de contenu immersif, y compris la prise en charge des flux de travail Dolby Atmos, répondant ainsi aux exigences d’une nouvelle ère passionnante dans la production audio – la révolution audio immersive.

Le bundle Immersive Essentials comprend :

IRCAM Verb

Qu’il s’agisse d’un simple Quad, d’Ambisonics ou d’un ADM Dolby Atmos, l’Ircam Verb, à mi-chemin entre la réverbération et un moteur de spatialisation, associe la réverbération multicanal aux techniques de spatialisation pour créer des environnements acoustiques réalistes soutenant le paysage sonore de votre mixage. Prise en charge multicanal jusqu’à 10 canaux ainsi que le Dolby Atmos.

Elixir Essential

Le mixage immersif et la production de contenu ont les mêmes exigences et nécessitent les mêmes processus que le mixage stéréo, la différence la plus évidente étant le nombre de canaux. Elixir Essential est basé sur le même algorithme ultra transparent que l’ancien Elixir v3, utilisé par les ingénieurs d’enregistrement et de mastering depuis près d’une décennie. La prise en charge d’un maximum de 16 canaux et l’optimisation du contrôle visuel de l’ensemble du contenu audio en font un outil indispensable pour les productions audio immersives, notamment Dolby Atmos.

IRCAM Hear

Outil d’encodage Binaural qui permet une représentation fidèle d’un mixage surround multicanal complet depuis un casque stéréo et prenant en charge jusqu’à dix canaux ainsi que le Dolby Atmos.

Le bundle Immersive:: Essential est disponible dès aujourd’hui au prix de lancement de 202,80€ TTC au lieu de 310,80€ TTC (offre valable jusqu’au 31/12/2021)

https://shop.flux.audio/fr_FR/products/immersive-essentials

Vidéo de présentation du bundle Immersive:: Essential (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=uiKhlCON2lI ■