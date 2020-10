Microphone Shure Duraplex

Ce microphone serre-tête et cravate miniature omnidirectionnel (5mm) est destiné à l’industrie du Live (cinéma, broadcast, théâtre et événements d’entreprise). Il bénéficie d’un indice de protection IP57 certifiant un son inaltéré par l’accumulation de saleté, poussière, l’eau et la transpiration. Il intègre une capsule MEMS et un câble ultra fin (1,6 mm), similaire à celui du TwinPlex et insensible aux effets de torsion et de mémoire de forme grâce à une construction en spirale innovante avec blindage redondant. Disponible en deux modèles étanches omnidirectionnels – le microphone cravate DL4 et le microphone serre-tête DH5 –, DuraPlex est compatible avec les systèmes sans fil du marché, incluant la technologie SLX-D. Livré avec un kit d’accessoires (étui de transport, bonnettes clipsables et en mousse, pince cravate simple, capuchon de présence). Le DL4 est également livré avec une fixation adhésive. ■