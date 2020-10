La signature L-Acoustics version In-ear

Le moniteur intra-auriculaire Contour XO est né de la rencontre de deux grands noms du son pro: Jerry Harvey et le Dr Christian Heil, réunissant deux technologies de pointe : moniteurs in-ear multi-pilotes pour le premier et signature sonore des systèmes de sonorisation ligne-source L-Acoustics pour le second.

En effet, Jerry Harvey est surtout connu pour avoir développé, avec Karl Cartwright, une série de moniteurs intra-auriculaires à deux transducteurs en 1995. Il a été l’ingénieur du son de Van Halen, Kiss, Morrissey, the Cult, the Knack, David Lee Roth, Mötley Crüe, k.d. lang et Linkin Park, pour ne citer que ceux-ci. Véritable référence dans le domaine du Live – la marque équipe entre autres installations Coachella, le Hollywood Bowl, Austin City Limits et The Hammersmith Apollo – les systèmes de sonorisation L-Acoustics ont une «signature sonore» distinctive. L’objectif de Contour XO est de fournir cette référence sonore sur scène, mais aussi à la table de mixage ou en studio.

Christian Heil s’est dit “impressionné par la précision de joaillerie avec laquelle JH Audio a pu reproduire notre contour de fréquence dans un boîtier aussi miniaturisé». Selon les premières informations reçues, Contour XO est un IEM intégrant 10 haut-parleurs avec filtre à 3 voies délivrant le son caractéristique de la musique live dans un format compact.

Et ce n’est que le début, le développement de Contour XO prendra en charge la prochaine version des derniers outils logiciels de mixage binaural orientés objets L-ISA, actuellement en test bêta avec un pool sélectionné de professionnels de l’audio. Guillaume Le Nost, Directeur exécutif d’Acoustic Creations, une division de L-Acoustics dédiée au développement de produits résidentiels, explique comment l’IEM représente un produit créatif adapté à l’entreprise. «Le mixage orienté objets pour obtenir un son naturel et spatialisé est l’avenir du son. Le succès de la technologie L-ISA Immersive Hyperreal Sound nous a conduit à rechercher des moyens de rationaliser davantage le processus de production. La sortie des outils logiciels binauraux L-ISA est prévue pour début 2021. Nous sommes heureux d’offrir un accès anticipé à ce progiciel binaural L-ISA aux premiers utilisateurs de Contour XO. » ■