RondSon BE-10CONF

Le BE-10CONF est un système de conférence sans fil. Il est composé d’une station de réception BE-1040 et de quatre pupitres microphones de conférence BE-10MIC pour sonoriser de petits groupes de discussions (idéalement de quatre à huit personnes, évolutif jusqu’à 16 personnes si besoin) de type conseils d’administration, conseils municipaux ou encore assemblées générales. Il communique à une fréquence de 2,4 GHz, dans les bandes ISM universelles répondant aux normes CCC, CE, ROHS et FCC. Quatre canaux peuvent fonctionner simultanément et le nombre de délégués n’est pas limitée. Ils apparaissent suivant le principe FIFO – First In First Out. Une LED s’allume lorsque la batterie est faible et il est doté d’un système de codage HF pour la confidentialité. Sa technologie de décalage de fréquence numérique évite les effets retour et permet un son stable et clair. La distance d’émission/réception peut aller jusqu’à plus de 45 m selon les salles. Garanti sans interférences avec les portables, ce dispositif peut fonctionner douze heures en continu, une semaine en mode veille. ■