PROZAAR, L’AUDIOVISUEL PROFESSIONNEL EN LIGNE

Prozaar accompagne les entreprises, fournisseurs et indépendants du secteur de la production partout dans le monde. La plateforme simplifie l’échange et l’approvisionnement de matériel, de professionnels et de services, tout en facilitant l’accès à ces derniers, que les utilisateurs soient à la recherche d’un produit spécifique ou d’un fournisseur unique pour un événement majeur. Les professionnels du broadcast, du spectacle et de l’événementiel y verront une solution pour trouver de nouveaux clients et s’assurer que leur équipement est utilisé. Prozaar offre actuellement un nombre limité d’adhésions gratuites. Aucune exigence spécifique n’est requise. ■

Inscription sur : Prozaar.com