V5.0 DES CONSOLES YAMAHA RIVAGE PM

Les systèmes de mixage numérique Rivage PM sont régulièrement améliorés avec des mises à jour du firmware, dans le but d’optimiser les fonctionnalités et l’intuitivité des commandes. La version 5.0 est une mise à jour majeure et gratuite ayant son lot de nouveautés en termes de fonctionnalités. Elle promet aux utilisateurs une expérience de mixage plus flexible et harmonieuse.

Le processeur dynamique stéréo Portico II (P2MB) est une modélisation virtuelle (VCM) du processeur en rack, garantissant un contrôle de la dynamique, de la tonalité et du champ stéréo pour le bus sortie gauche/droite de la table.

Reprenant la topologie de classe A à transistors et haute tension révélée par le mélangeur RND 5088, le Portico II repousse les frontières de la compression et de la limitation traditionnelles à deux canaux.

Bien qu’à l’origine développé pour le mastering, le MBP s’est imposé auprès des professionnels du mixage, de la prise de son, du mix FOH, et du streaming.

Josh Thomas, directeur général et co-fondateur de Rupert Neve Designs, commente :

« Lorsque nous avons lancé le processeur Portico II Master Bus, nous nous attendions à ce qu’il soit principalement utilisé pour les applications de mastering et de mixage en studio. Rupert Neve et toute l’équipe ont été agréablement surpris qu’il soit devenu un standard pour la scène, avec des centaines de tournées lui faisant confiance en tant que phase finale de la chaîne audio. Avec sa technologie VCM, Yamaha a mis au point une réplique numérique extrêmement fidèle du MBP, l’un des processeurs analogiques les plus complexes que nous produisons. Nous avons hâte d’entendre les bénéfices de ce nouveau plug à l’occasion des concerts des prochains mois. »

La version 5.0 de Rivage PM offre également plus de flexibilité aux ingénieurs du son au travers de fonctionnalités parmi lesquelles :

– Monitoring et commande à distance des récepteurs micro haut de gamme des marques Sennheiser, Shure et Sony.

– Surveillance et fonctionnement des amplificateurs de puissance des séries Nexo et Yamaha PC-D/DI, ainsi que des haut-parleurs de la série Yamaha DZR.

– Contrôle et accès aux couleurs de l’éditeur de Nuendo Live de Steinberg.

Pour faire suite à l’annonce de la sortie du système de mix par objets AFC Image de Yamaha, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur l’immersion dans un espace donné, la V5.0 permet le contrôle à distance du processeur AFC Image. Le panoramique 3D basé sur les objets et d’autres fonctionnalités aident à créer des flux de travail destinées à offrir des expériences audio innovantes en direct.

Enfin, la mise à jour offre une compatibilité totale avec le protocole réseau Open Sound Control (OSC), qui permet le contrôle à distance d’une gamme de paramètres, incluant les niveaux de fader et les mute, les panoramiques, les niveaux de mixage et de matrice, les délais et le rappel des presets. Il est conçu pour une utilisation avec des logiciels d’automatisation de diffusion, tels que QLab de Figure 53. Alternativement, les utilisateurs peuvent créer des panneaux de contrôle personnalisés avec une variété d’applications et d’appareils à écran tactile.

« La version 5.0 du firmware RIVAGE PM comprend de nombreuses fonctionnalités demandées par les utilisateurs. Nous sommes convaincus que tout le monde – des clients existants et des utilisateurs impliqués dans le streaming et d’autres formes de divertissement, en passant par ceux qui envisagent d’investir dans la série Rivage PM – trouveront cette importante mise à jour utile », a déclaré Chihaya ‘Chick’ Hirai, directeur général du département marketing et ventes PA de Yamaha. « Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration fructueuse avec Rupert Neve Designs, qui joue un rôle déterminant dans l’évolution de nos systèmes de mixage numérique depuis 2012. Les plug-ins pour le traitement SILK, l’égalisation, ou encore la compression, ajoutent une couleur attrayante à l’étage d’entrée des consoles RIVAGE PM et le plug-in P2MB est l’aboutissement de notre première incursion dans l’étage de sortie à leurs côtés. Cela représente un énorme pas en avant dans notre relation et nous sommes très heureux de perpétuer l’héritage de Rupert Neve, fondateur de RND et légende de l’audio pro, et sa passion sans limite pour le son ».

Téléchargez le firmware en version 5.0 est gratuit pour les utilisateurs des systèmes Rivage PM en cliquant sur ce lien.

Et visionnez la vidéo de présentation, en cliquant ici. ■