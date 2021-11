satis 2021 – Tascam

Stand Arbiter France : B40-C42 – CSI Audiovisuel

Equipé du Wi-Fi, l’enregistreur DR-44WLB dispose d’une application gratuite assurant des fonctionnalités de contrôle à distance, de transfert de fichiers et de streaming audio vers un smartphone ou tablette. Les niveaux de Trim sont réglables, les vumètres et contrôles les transports peuvent être vérifiés, et il est possible de transférer l’enregistrement sur un smartphone. Avec quatre pistes indépendantes en enregistrement, une console intégrée avec réverbération et une fonction Bounce, il permet la création d’enregistrements multipistes, d’enregistrer simultanément deux fois deux pistes, en différents formats (WAV/MP3) ou avec des réglages de niveau d’enregistrement différents.

Pour la création de podcasts, le streaming en direct, la pro­duction d’événements ou les voiceovers, la Mixcast 4 (photo ci-dessous) permet de mixer et d’enregistrer des entrées micro avec une musique, des effets sonores et des jingles lus en interne et déclenchés par des pads, et avec un signal d’entrée audio externe provenant de votre téléphone, de votre PC ou d’un appareil Bluetooth. Alliée au logiciel Tascam Podcast Editor, la Mixcast 4 constitue une solution complète autorisant l’édition de forme d’onde et l’enregistrement multipiste pour toutes les phases de travail, de la préproduction à la finalisation.

Le TM-200SG est un microphone canon adapté aux besoins du vidéaste pour l’enregistrement audio sur le terrain. Il est adapté aux applications de Vlog, à la prise de vue vidéo, ainsi que d’autres applications où la prise de son sur le point de vue n’est pas possible. Il offre un son prêt pour le mixage dans un format robuste et compact. ■