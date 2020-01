NAMM2020 – AKG

Les casques AKG K361-BT et K371-BT (photo) sont dotés de la technologie Bluetooth 5.0 et disposent d’une batterie offrant jusqu’à quarante heures de fonctionnement sans fil. Ils sont utilisables en Bluetooth ou via les câbles inclus pour une utilisation traditionnelle. La conception hybride filaire/Bluetooth permet de travailler des mixages dans deux types de configuration et un microphone intégré de profiter des appels téléphoniques mains libres. ■