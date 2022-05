PLS2022 – Gig Control

Visiter un salon est aussi l’occasion de découvrir des solutions originales, et c’est le cas pour l’application Gig Control, présentée dans le « start-up corner » par Richard et Viki, ses créateurs. Ce couple de musiciens a conçu l’application idéale pour permettre à tout artiste scénique de préparer et contrôler les paramètres du show quand il ne peut pas faire appel à une équipe technique. Ce séquenceur audio et Midi permet de commander les équipements son, mais aussi lumière et scénographiques. Côté son, il laisse aux artistes la possibilité de modifier en temps réel la structure des morceaux, doubler un refrain par exemple si le public en redemande. ■

À découvrir sur www.gigcontrol.com