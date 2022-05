PLS2022 – HK Audio

PREMIUM PR:O Move 8

Voici une enceinte au coffret en bois, amplifiée et alimentée sur batterie. Elle est équipée d’un haut-parleur de 8” et d’une amplification de 60 W. Elle contient deux batteries qui peuvent fonctionner simultanément, un mixeur aux entrées micro, ligne et instrument avec égalisation et réverbération sur chaque tranche, ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.0 pour le streaming et le contrôle à distance. À signaler, la fonction d’émulation de haut-parleurs et des effets particulièrement utiles aux guitaristes comme le trémolo, le chorus et le flanger. ■