DPA LANCE SON MICROPHONE GROSSE CAISSE : LE 4055￼

DPA Microphones, fabriquant de solutions microphoniques haut de gamme, dévoile le microphone 4055, un micro dédié à la grosse caisse. Différent des micros de grosse caisse traditionnels, Cette solution professionnelle permet de restituer le son à l’intérieur comme à l’extérieur du fût. Le micro n’est pas préconçu pour un son spécifique, pour permettre aux ingénieurs du son de le façonner comme ils le souhaitent. Le micro a été testé pour fonctionner dans un grand nombre de styles musicaux comme la pop, le rock, le jazz, le folk et d’autres genres. Il est conçu pour résister aux contraintes de la vie en tournée et fonctionne aussi bien en studio.

Destiné à être utilisé spécifiquement pour la grosse caisse, le 4055 offre une réponse en fréquence linéaire, à la fois dans l’axe et hors axe, ce qui se traduit par un son compact, naturel et très défini. Le bas est puissant et la gestion des médiums facile.

Sa conception asymétrique permet de le positionner facilement lorsqu’il est glissé dans un fût de n’importe quelle taille, sans risquer de déchirer la peau. Il peut également être placé à l’intérieur ou à l’extérieur de la grosse caisse, pour un placement adéquat. Le 4055 est doté d’un corps robuste et assez large et d’une couche de mousse anti-vent, placée devant la capsule, derrière la grille, pour faire face aux turbulences acoustiques qui se produisent devant l’ouverture de la grosse caisse.

“Nous sommes très enthousiastes quant aux possibilités créatives et à la qualité sonore que ce nouveau microphone pour grosse caisse offre pour les applications live et pour les enregistrements “, déclare René Mørch, chef produit, DPA Microphones A/S. ” Même si les gens se tournent vers DPA pour nos solutions miniatures, nous savons qu’ils ont également l’habitude d’utiliser un micro grosse caisse imposant capable de supporter des niveaux de pression acoustique élevés et d’atténuer le vent intrinsèque créé par le mouvement de la peau. Nous avons pris tout cela en compte lors de la conception du micro grosse caisse 4055 et, en travaillant avec plusieurs ingénieurs tout au long du développement, nous avons créé une solution qui est à la fois imposante et discrète, et qui offre le meilleur son disponible sur le marché…”

Comme les autres micros directionnels DPA, le 4055 pour grosse caisse possède une réponse linéaire dans l’axe et une courbe de réponse hors axe maîtrisée. Grâce à cela, le son du micro peut être ajusté et modifié selon le genre de musique jouée, grâce à la possibilité de le placer à des angles différents sur la grosse caisse. Ce micro à condensateur promet une restitution sonore précise, même à des niveaux de pression acoustique très élevés (le niveau de pression acoustique maximal mesuré est de 164 dB). Il est aussi à noter que le DPA 4055 fonctionne tout aussi bien sur d’autres instruments, tels que les amplis pour guitare électrique ou basses et les cuivres. ■