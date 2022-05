Digigram ALP-222e et ALP-222e-Mic

ALP-X englobe une série de cartes son analogiques et numériques aux fonctionnalités améliorées. Remplaçantes des cartes Digigram VX, les cartes ALP-222e et ALP-222e-Mic inaugurent cette gamme. Les fonctionnalités phare de la carte VX sont conservées, tandis que leur design a été aminci. Les deux cartes fonctionnent sous Windows et Linux, disposent de streaming simultané analogique et numérique, ainsi que d’un mixeur embarqué. Développée initialement pour le broadcast, la gamme ALP-X s’adresse désormais à d’autres secteurs comme les systèmes d’urgence, les communications critiques et toutes les applications en fonctionnement continu 24 h/24. Les pilotes sont disponibles au téléchargement depuis le site Web de Digigram. ■