ISE2022 – Audio-Focus

CARYS C6

Les colonnes passives CARYS C6 se destinent au touring comme à l’installation. Fabriquées en multiplis de bouleau de la Baltique revêtu de polyuréthane, elles intègrent un haut-parleur aigu AMT à ruban de 6,5’’, deux de 6’’ pour les médiums et trois, toujours de 6’’ pour les graves. La réponse s’étend de 80 Hz à 20 kHz, avec une dispersion de 120° à l’horizontale et +5/-20° à la verticale. Elles seront associées au sub C15LS pour assurer une diffusion pleine bande en moyenne portée.

Le fabricant a aussi décliné des versions installation de ses enceintes point source, à courbure constante, line array et sub. Un total de 19 références ont ainsi perdu leurs poignées et se sont vu ajouter des accessoires d’accroche.