ISE 2022 – Audio-Technica

ATND1061DAN

L’ATND1061DAN est un array de microphones pour plafond destiné aux conférences et réunions les plus diverses. Il dispose de six sorties via Dante et de 32 mémoires de configuration pour définir les zones de captation et les fonctionnalités DSP dont l’automix, la suppression d’écho, la réduction de bruit, le contrôle automatique du gain et un égaliseur quatre bandes.