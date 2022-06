Galaxy 32 Synergy Core : immersion totale￼

Après passage sur la planche à dessin, l’interface d’Antelope s’ouvre à la configuration audio immersive, permettant aux utilisateurs de configurer et de gérer une plateforme de monitoring surround jusqu’à 16 canaux, ou 9.1.6 Dolby Atmos, chacun des seize canaux pris en charge utilisant un égaliseur paramétrique à 8 bandes, un réglage de niveau indépendant et une ligne à retard, pour l’étalonnage des enceintes et la correction de salle.

L’accès E/S complet garantit la compatibilité depuis n’importe quelle source, y compris la lecture Thunderbolt, Dante, MADI, HDX, ADAT, SPDIF ou l’audio de niveau ligne analogique, lesquels peuvent être gérés via n’importe quelle combinaison de sorties. Au total, plus de 23 variantes de format sont prises en charge

L’interface ajoute une fonctionnalité de gestion des basses via une fenêtre de mixage dédiée, fournissant la fréquence de coupure, le type de filtre (Butterworth ou Linkwitz-Riley), l’ordre des filtres et le by-pass des filtres passe-haut et passe-bas.

Des commandes de niveau par canal pour envoyer des signaux passe-bas au canal LFE sont disponibles, avec des fonctionnalités de mute et de solo.

L’outil s’adresse aux studios de mix et de mastering, aux plateaux TV, à la réalité virtuelle, et bien sûr, au spectacle vivant. Il est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs Galaxy 32 Synergy Core, qu’ils soient nouveaux ou existants, via une mise à jour du firmware et du logiciel. Voir la fiche technique détaillée sur www.antelopeaudio.com ■