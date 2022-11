Évènement Clubbing près de Rennes, le 11 décembre 2022

Créée en 1959 près de Rennes, La Guinguette Club est devenue une institution dans le monde des clubs et discothèques de la région, et est en permanence en recherche d’évolution. Le club panache les musiques des années 80 avec les titres du moment, grâce à ses différentes salles et ambiances bien distinctes. Dans le cadre de cette évolution, sous la houlette de Ronan Després, DJ de l’établissement et coordinateur de la soirée, le club organise le dimanche 11 décembre une rencontre entre professionnels du monde de l’évènementiel et le grand public.

Cette soirée sera divisée en deux séquences. Elle commencera dès 19h30, avec un créneau réservé aux professionnels puis une ouverture publique à partir de 23h30. L’occasion sera alors donnée aux différents acteurs de se rencontrer, d’échanger et de partager de façon conviviale et festive leur passion commune. De nombreux partenaires n’ont pas hésité à répondre présent à ces sollicitations. L’un des objectifs de cette soirée est de faire connaître les différentes facettes des métiers de l’évènementiel et de remercier les professionnels et clients fidèles depuis tant d’années.

C’est dans cet esprit qu’auront ainsi lieu des démonstrations et animations mettant en scène les participants afin de présenter et d’exposer leurs différentes activités. Sonorisateurs, éclairagistes, techniciens du spectacles, agences d’évènementiel et même barbier seront présents tout au long de la nuit. Nombre d’artistes, DJ’s, performeurs, stylistes de mode et visagistes se succèderont, offrant ainsi au public présent une gamme étendue de leurs talents respectifs.

Une possibilité de restauration sera proposée par différents traiteurs aux professionnels sur invitation. Cet évènement, unique dans la région, sera certainement appelé à se renouveler à l’avenir permettant ainsi de pérenniser l’harmonie des relations entre tous les acteurs d’un secteur indispensable.

La Guinguette Club – La Vallée de Bury – 35580 GOVEN

Contact : Ronan Després (rone d-deejay) – Email : rone_d_deejay35@hotmail.fr – Tél : 06.16.26.41.88 ■