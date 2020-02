NAMM2020 – RCF

Présence en force pour RCF avec la démo en avant-première mondiale de sa technologie immersive basée sur l’E1-D Rendering Machine, un moteur audio multicanal de mixage en temps réel orienté objets pour les applications live, d’une grande simplicité d’utilisation. L’ingénieur façade peut suivre la position réelle des artistes sur scène, alignant ainsi les Cue visuels et auditifs, ou distribuer le matériel source à différentes positions de panoramiques afin d’améliorer la séparation perçue des sources et la qualité globale du mix. Selon RCF, une configuration de système frontal en line array traditionnel est suffisante pour créer un champ sonore audio immersif et obtenir une couverture stéréo étendue d’environ 70 % dans une configuration de lieu typique. La salle RCF permettait également de découvrir les enceintes TTL4A et HDL26A, et d’écouter le HDL50A dans sa nouvelle configuration 4K au cours d’un show journalier. ■