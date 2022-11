L’appel à projet de la 12ème édition des KR découvertes sera clos le 15 novembre à minuit. Il est encore temps de postuler à ce grand concours, toutes musiques et esthétiques confondues, ouvert à tous les artistes interprètes et groupes non signés sur un label. Les titres écoutés et retenus par un jury de professionnels feront l’objet d’une compilation numérique qui se retrouvera sur toutes les plates-formes en janvier 2023, et votre travail sera décrypté dans le magazine KR home-studio. Envoyez-nous vos morceaux avant le 15 novembre 2022 !

Inscrivez-vous ici : https://www.kr-homestudio.fr/krdecouvertes2022/

Retrouvez les lauréats 2021 ici : https://www.kr-homestudio.fr/krdecouvertes2021/ ■