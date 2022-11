MOGAR MUSIC ET APOGEE ELECTRONICS LANCENT LE ROADSHOW APOGEE 2022-2023

L’importateur d’instruments de musique et matériel audio Mogar Music et le fabricant américain Apogee Electronics annoncent la création d’un événement itinérant pour aller à la rencontre des passionnés d’audio. Le Roadshow Apogee qui sillonnera les routes de France dès le mois de novembre 2022, fera escale dans plusieurs magasins de musique et d’audio pour y proposer des démonstrations et des ateliers à destination des professionnels et passionnés d’audio.

AU PROGRAMME :

Présentation des produits phares et nouveautés Apogee (BOOM, Duet 3, Hype MIC, MIC PLUS, Symphony Desktop…) · Démonstrations et ateliers par Bertrand Allaume sur l’écosystème Symphony et le Dolby Atmos · Sur chaque étape du roadshow, les visiteurs pourront bénéficier durant toute la journée d’une remise exceptionnelle de 10% sur les produits Apogee.

Une interface Apogee BOOM sera à gagner par tirage au sort sur chacune des étapes :

15 novembre 2022 – 17h-19h – Near Deaf Equipment (Lanmeur) ● 18 novembre 2022 – 16h-19h – Univers Sons (Paris) ● 2 décembre 2022 – 17h-20h – ShowRoomAudio (Lyon) ● 10 décembre 2022 – 14h30-17h – Arpèges Armand Meyer (Strasbourg) ● 27 janvier 2023 – 18h-20h – Sonowest (Rennes).

La participation au Roadshow Apogee est libre, gratuite et ouverte à tous. ■