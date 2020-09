ARBANE GROUPE – Nouvelle organisation et offre étendue

Avec la création d’Arbane Groupe, l’alliance entre APG et Active Audio se renforce : la R&D, la production, le marketing et le support technique sont désormais mutualisés.L’offre produit devient globale et les ingénieurs commerciaux APG diffusent également les produits Active Audio, ces derniers restant toujours disponibles chez SIDEV.Vos interlocuteurs sont Grégory Dapsanse, directeur commercial EMEA, Maxence Castelain (régions IDF, Nord & Est), Rodolphe Portet (secteur grand sud) et Alexis Reymond (secteur grand ouest). Vous pourrez aussi compter sur Marine Le Flohic, arrivée fin aôut, qui assure l’administration des ventes et le suivi commercial en sédentaire.

SONOMag vous avait présenté en début d’année la gamme APG iX et les colonnes Active Audio Ray-On PoE, désormais en livraison sur les premières installations

Avec ses 8 canaux de 200W, l’amplificateur MPA8200 accompagne l’ensemble de la gamme d’enceintes colonnes ACTIVE AUDIO et conviendra aux systèmes de son spatialisé sur les deux marques. Active Audio annonce également l’arrivée d’ACTIVOX, une technologie destinée à la sonorisation des salles de cours ou de conférence et dotée d’une solution de captation audio et d’un anti-larsen révolutionnaire. Enfin, Le groupe Arbane déménage dans à Bouguenais au Sud de Nantes. Une surface accrue et une nouvelle organisation des locaux aussi bien pour la R&D que pour la fabrication permettront d’accroitre la qualité de service et la réactivité des équipes, offrant aussi un accueil convivial et chaleureux pour échanger sur vos projets avec les équipes commerciales ou support. ■