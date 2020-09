d&b audiotechnik 44S

Voici une enceinte encastrable et polyvalente offrant un son compact et une grande diversité d’options de montage. La 44S est directionnelle avec un niveau de pression acoustique maximal de 121 dB dû à un amplificateur d’installation d&b 10D (et 123 dB avec un 30D/D80 à haute puissance), destinée aux installations fixes ou applications mobiles. Elle est dotée d’un guide d’ondes et d’une baffle de conception intelligente qui promettent une forte directivité et une minimisation des interférences entre les enceintes, même lorsqu’elles sont placées près les unes des autres. Le format asymétrique de l’enceinte offre des possibilités d’inclinaison de +/−20 degrés pour des angles de couverture précis, permettant une adaptation à différentes hauteurs d’écoute. Elle peut être placée sous des scènes mobiles et des balcons, sur des rebords de scène et dans des escaliers – et même encastrée dans le plafond, les murs et les soffites avec l’option boîtier d’encastrement. L’enceinte passive mesure 128 x 390 x 150 mm et abrite deux haut-parleurs BF en néodyme de 4,5″ et deux tweeters HF à dôme de 1,25″, offrant une réponse en fréquence allant de 90 Hz à 17 kHz. ■