Apogee compatible avec Mac M1

Apogee a récemment rendu disponible au téléchargement la version Beta d’Apogee Control 2, le tout dernier logiciel développé par Apogee qui assure la compatibilité de ses interfaces audio avec les Mac M1 et macOS Big Sur. Le soft gère également les mise à jour firmware des interfaces.

Cette version beta prend en charge les interfaces USB One for Mac ; One for iPad/Mac ; Duet for iPad/Mac ; Quartet.

Apogee Control 2 sera à terme le logiciel unique d’Apogee pour gérer toutes ses interfaces, anciennes, actuelles et futures. La Symphony Desktop utilise déjà Apogee Control 2 de même que la future Duet III qui sera en vente dès le mois de juillet.

Pour télécharger Apogee Control 2 c’est ici.

Pour information, voici la liste des produits Apogee compatible M1 et macOS Big Sur : Symphony Desktop ; Duet for iPad & Mac ; One for Mac ; One for iPad & Mac ; Quartet ; HypeMic ; Mic+ ; Jam+ ; Groove.

Les produits Thunderbolt auront également droit à leur mise à jour pour les Mac M1 cet été. Sont concernés Element Series ; Ensemble ; Symphony I/O MkII.

Enfin, la Symphony MkI recevra également une mise à jour pour la compatibilité avec les Mac M1 à l’automne 2021.

Toutes les informations concernant la compatibilité avec les Mac M1 peuvent être consultées sur cette page. ■