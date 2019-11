Yamaha organise la 3ème édition du Drums Show au Plan le 24 novembre 2019

Yamaha présente la troisième édition du « Drums Show 2019 » qui se déroulera le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 14h dans la salle du Plan à Ris Orangis (91). Cet événement unique va rassembler le « Must » des batteurs internationaux pour offrir au grand public des sessions live exceptionnelles.

Le Plan accueille pour la 3ème fois le « Yamaha Drums Show ». Un moment de découvertes et de rencontres unique pour les passionnés de musique et de batterie ! 3h30 de concerts avec des instrumentistes exceptionnels aux cotés des batteurs, des Master Classes, conférences, exposition… Une trentaine de batteurs de tous styles et nationalités, dont Manu Katché, Dave Weckl, Larnell Lewis, Josh Dion, Richard Spaven ou encore Nicolas Bastos se sont produits sur les éditions précédentes dans un contexte 100% live. Pour 2019, de très grands noms seront sur scène dont le retour de la « Ceccarelli Family », Antonio Sanchez, batteur de Pat Metheny et mondialement célèbre pour la B.0 du film « Birdman», Zachary Alford batteur de David Bowie, Jason JT Thomas (un des 3 batteurs du groupe Snarky Puppy), des découvertes pour le public français comme le Turc Volkan Öktem, l’Islandais Keli, Duayne Sanford batteur anglais de Christine and the Queens, des batteurs hexagonaux comme Amaury Blanchard qui a accompagné Renaud et Johnny Hallyday et bien sûr des révélations comme Kevin Ki, batteur d’Angèle, Dharil Esso, Antonin Guerin, batteur de Laura Cox et des projets musicaux particulièrement originaux comme Molpé ou La Poison.

Cette nouvelle édition du Yamaha Drums Show sera aussi l’occasion de célébrer la collaboration avec des grands noms du jazz comme Franck Tortiller en duo avec son fils Vincent et l’immense Daniel Humair, qui proposera une conférence et complètera la partie pédagogique de cet événement avec les master classes de Nicolas Viccaro et Romain Joutard.

Cette nouvelle édition du Yamaha Drums Show promet un rendez-vous musical unique qui va rassembler également autour de la batterie les meilleurs accompagnateurs et musiciens français comme Jean-Marie Ecay, Sébastien Chouard, Ludovic Briand et Karim Attoumane aux guitares, Laurent Vernerey à la basse, Bastien Picot au chant,

Vincent Bidal et Michaël Lecoq aux claviers…

Yamaha Drums Show au Plan, dimanche 24 novembre 2019 à partir de 14h

Tarifs : 18 € – Abonnés : 15 € – Étudiants et moins de 18 ans : 12 €

Réservations : http://leplan.com/home/event/yamaha-drums-show/ ■