ID84, l’enceinte colonne signée Nexo

Premier modèle de ce type réalisé par le fabricant, l’ID84 propose une réponse de 90 Hz à 20 kHz et est capable de déployer 135 dB. La dispersion est soigneusement contrôlée. A l’horizontale, elle correspond à 100°, et l’utilisateur peut choisir de la commuter à la verticale entre +0/-10 et +0/-25°. Des préréglages sont définis pour chaque choix de directivité.

Au-delà de la voix ou la musique d’ambiance, l’ID84 se revendique capable d’assurer le rappel d’une diffusion principale pleine bande. Elle partage la même réponse en phase que les autres enceintes Nexo.

L’ID84 se complète d’un module de renfort des basses nommé ID84L, contenant huit haut-parleurs de 4’’. L’ensemble permet d’assurer la diffusion sonore dans tout type de lieux à l’acoustique complexe, comme les gares et aéroports, les, lieux de culte ou les sites sportifs, mais aussi dans les salles où l’esthétique doit être préservée au maximum. On compte également dans la gamme un sub dédié IDS312, qui contient trois haut-parleurs de 12’’ et prolonge la réponse jusqu’à 40 Hz.

Passive à deux voies, l’ID84 contient huit HP Nexo de 4’’, longue excursion et en néodyme, complétés de huit tweeters à dôme 1’’. C’est la première fois que Nexo utilise des tweeters à dôme plutôt que des moteurs à compression, et l’agencement électro-acoustique inédit fait l’objet d’un brevet en cours de dépôt. L’ID84 mesure 990 x 150 x 215 mm pour une masse de 15 kg. Elle est conçue autour d’un châssis aluminium renforcé d’une structure en acier solidaire des points d’accrochage. Les enceintes peuvent être livrées en blanc, en noir ou en couleur RAL.

Plusieurs systèmes peuvent être suspendus ensemble pour constituer une ligne de 2 mètres ou plus. Deux enceintes peuvent s’assembler tête-bêche pour voir les haut-parleurs aigus regroupés sur 1 mètre au centre de la ligne et assurer un couplage optimal.

En assemblant deux ID84 avec deux modules de renfort de graves ID84L, les couplages HF peuvent être réalisés en deux points médians, produisant un rayonnement cardioïde jusqu’à 90Hz. Cela donne un niveau exceptionnel de contrôle de la couverture à partir d’un ensemble de haut-parleurs de 4 mètres.