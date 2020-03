Sennheiser HD 820 et HDV 820

Fabriqué en Allemagne, le casque HD 820 possède des coussinets ultra-confortables et faits à la main qui isolent l’utilisateur du bruit ambiant. Il est conçu avec des câbles symétriques en cuivre plaqué argent, des connecteurs plaqués or et est doté d’un robuste arceau métallique. Il peut être associé à l’amplificateur HDV 820, assurant une spatialisation sonore élargie. Sennheiser fête son 75e anniversaire en 2020 et proposera toute cette année des promotions, jeux-concours et éditions spéciales. ■