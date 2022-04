DELPHINE HANNOTIN REJOINT NEXO

NEXO annonce l’arrivée de Delphine Hannotin en qualité de Engineering Support Manager à compter du 1er mai 2022.

Professionnelle très respectée en Europe par ses compétences allant du mixage à la diffusion, Delphine Hannotin vient ainsi renforcer NEXO -filiale du groupe Yamaha- dans ses activités de support d’ingénierie qui sont en forte croissance.

Delphine Hannotin sera particulièrement sollicitée pour accompagner les utilisateurs des solutions de son immersif AFC du groupe, de la conception des projets jusqu’au calage des systèmes.

Formatrice pendant 20 ans à l’INA, Delphine Hannotin mettra également en œuvre sa passion et son savoir-faire avec le programme de formation Audioversity et au travers des partenariats pédagogiques mis en œuvre par NEXO et par sa maison mère Yamaha Corporation avec les universités les plus dynamiques en matière de cursus audio professionnel.

François Deffarges, Directeur de la Division Engineering Support de NEXO :

« En 2022, nous renforçons à nouveau notre équipe. Notre collaboration avec Delphine, épisodique d’abord au fil des festivals ou projets, est devenue très soutenue ces derniers temps autour des nombreux projets communs menés avec Yamaha. Sa nomination chez NEXO est donc une évolution naturelle. Les compétences, la force de travail et la personnalité de Delphine vont constituer des atouts importants pour nos clients utilisateurs. Et sa venue au sein de notre division va encore densifier les liens avec Yamaha Corporation ».

Delphine Hannotin :

« Après avoir intégré le groupe Yamaha en 2019, je pense trouver chez NEXO une diversité d’activités au contact des utilisateurs d’une part, et des équipes R&D d’autre part : partage de connaissances, support, conseil, mise en œuvre… La dimension internationale des missions futures de l’Engineering Support est forcément excitante ».

Pour plus d’information visitez le site www.nexo-sa.com ■