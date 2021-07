Enceinte Point Source CODA Audio HOPS12i

L’enceinte Point Source trois voies passive HOPS12i intègre deux haut-parleurs à cône de 12 pouces équipés de bobines 4 pouces néodyme directement dérivés de ceux équipant le AiRAY, du même fabricant, ainsi qu’un haut-parleur médium/aigu coaxial en néodyme de 1,4″ dans un boîtier compact.

L’ensemble haut-parleur médium/aigu conçu pour le HOPS12i comprend deux membranes annulaires montées concentriquement, afin que toutes les zones de rayonnement des membranes soient physiquement très proches de leurs bobines respectives. Contrairement à un moteur à compression à dôme traditionnel, cette proximité étroite entraîne un mouvement contrôlé de « piston » de l’anneau ; le résultat final étant une reproduction précise de larges bandes passantes, réduisant la distorsion à des niveaux très faibles, et ce même à des niveaux de pression élevés.

L’enceinte est disponible avec différents réglages de dispersion, offrant une directivité variable à de nombreuses applications d’installation comme les clubs, les lieux de culte, les sites sportifs, les théâtres et les événements d’entreprise.

La conception triaxiale aligne les centres acoustiques des transducteurs pour produire un front d’onde et une réponse en puissance cohérents et uniformes, avec un contrôle de directivité jusqu’à 300 Hz. En effet, le HOPS12i est doté de guides d’ondes interchangeables offrant diverses options pour régler la directivité, mais contrairement à de nombreux autres haut-parleurs qui ne dirigent que les hautes fréquences, les guides d’ondes HOPS12i contrôlent jusqu’à 300 Hz. L’énergie large bande est concentrée exactement là où elle est nécessaire, tout en la gardant à l’écart des murs et autres surfaces réfléchissantes pour une meilleure intelligibilité !

Des guides d’ondes rotatifs offrant des options de directivité 4x : 90ºx60º et 60ºx40º sont disponibles.

Le HOPS12i est équipé du top des technologies développées par CODA Audio : pilote coaxial 1,4″, refroidissement dynamique par flux d’air (DAC) et linéarité de phase. Il peut être utilisé en mode autonome ou avec des subwoofers. Côté accastillage, l’enceinte intègre plusieurs points filetés M8 pour fixer une large gamme d’accessoires de montage du fabricant. L’enceinte a un indice de protection IP54/55 conformément à la norme DIN 18032-3. ■